Ленобласть готовится отметить день рождения в Кудрово

Звезды России и ленинградские коллективы, оперные певцы и барды, гастрофестиваль и фейерверк, спортивные, творческие и семейные соревнования — главный праздник региона пройдет в Кудрово в начале августа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава 47-го региона Александр Дрозденко провел первое установочное совещание, на котором было намечено основное направление праздника.

– День рождения Ленинградской области в этом году состоится в Кудрово: молодом, энергичном, развивающемся городе, где продолжают строить будущее и развивать инфраструктуру. Поручил провести этот праздник так, чтобы он перекликался с современностью, с молодостью, – прокомментировал губернатор.

Традиционно день рождения области станет семейным праздником – планируются интерактивные и развлекательные программы для всех возрастов. Гостей ждут мастер-классы, спортивные и творческие конкурсы, гастрономический фестиваль, выступления звезд. Подробная программа будет опубликована летом ближе к дате проведения мероприятия.