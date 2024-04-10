Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила Мультицентр во Всеволожске

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова посетила Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Она встретилась с участниками СВО и была до глубины души тронута, увидев, как инвалидам и ветеранам боевых действий помогают осваивать новые профессии. В рамках визита прошла экскурсия, во время которой парламентарий увидела, как недостатки превращаются в безграничные преимущества, а препятствия – в новые возможности.

Рабочий визит начался с экскурсии. Депутату Государственной Думы показали, как четко работает отлаженный годами механизм. Когда гости вошли на занятие, учащиеся были немного удивлены.

– Сегодня мы с ребятами изучаем трудовые отношения на примере «Сказки о попе и работнике его Балде», – объяснила визитерам педагог Елена Поколайнен. – Александр Сергеевич Пушкин блестяще сформулировал принцип того, что труд должен вознаграждаться, а жадность и скупость до добра не доводят. Прошли века, но до сих пор это веселое и поучительное произведение – как наглядное пособие, которое показывает, что цена обмана и жадности всегда высока.

Интересуюсь у ребят: зачем пришли учиться? Ответ не заставил себя долго ждать.

– Чтобы работать, – хором сказали учащиеся.

Вместе с Яной Лантратовой входим в мастерскую по отделке художественных изделий – ребята аккуратно раскрашивают шляпки для небольших сувенирных грибочков из дерева. Получалось очень красиво. Мне изделия напомнили детство и ёлочные украшения. Похожий грибочек был главным декором нашей с мамой искусственной ели. В её пушистые ветки мы спрятали игрушку без подвесок.

– В нашей группе всего восемь учащихся, один сегодня отсутствует, – дружно проинформировали корреспондента «Всеволожских вестей» педагоги Татьяна Самкова и Ирина Ивлева. – У наших ребят глаза светятся, им нравится создавать творческие работы. А еще, такая работа развивает моторику. Кстати, вчера мы были на очередном конкурсе, откуда привезли благодарность для руководителя Мультицентра Ирины Дрозденко.

– Модель комплексного сопровождения граждан с инвалидностью не только активно развивается в Ленинградской области, но и успешно тиражируется в других регионах РФ, – рассказала гостям заместитель директора по учебно-производственной работе Екатерина Степанова.

– Мы увидели настоящее предприятие, где люди с ОВЗ обучаются, получают профессии, трудятся и имеют возможность коммуникации и социальной адаптации, – отметила Яна Валерьевна. – Поражает уровень организации и оснащения центра, что говорит о государственной важности данного направления в социальной политике. Впечатлил компьютерный класс, где проходят курсы по профессии «оператор ЭВМ», а также её составных модулей. Сейчас это направление особенно актуально для участников СВО и членов их семей, да и оно очень востребовано на рынке труда Ленинградской области. Здесь стараются помочь инвалидам вести полноценную жизнь, освоить новую профессию и устроиться на работу. Сейчас центр стал модельной площадкой комплексной помощи ветеранам СВО.

После экскурсии состоялась встреча с ветеранами, матерями и женами тех, кто принимает участие в Специальной военной операции. Диалог проходил в формате «Открытый микрофон». Каждый мог рассказать свою историю, а также получить необходимую поддержку. Любой желающий мог поделиться наболевшим.

– Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных, стандартных вещах и фамильярничать, – обратилась к собравшимся депутат Государственной Думы. – Сейчас я поделюсь с вами контактами, можете позвонить или написать о вашей проблеме, постараюсь обязательно помочь. Конечно, мы в Государственной Думе сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело – это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни.

Яна Валерьевна не стала всё покрывать яркими красками и отметила, что сегодня есть проблемы в обеспечении льготами ветеранов – участников СВО.

– Больше всего нареканий по выплатам, – пояснила народная избранница. – Ветеранам боевых действий, которые продолжают службу и не имеют физической возможности подать заявление, надо разрешить получать выплаты без обращения. Все необходимые документы можно собрать без них. Мы должны максимально разгрузить наших воинов, тем более от излишней бюрократизации. Приезжая в отпуск, они должны не по инстанциям бегать с пакетом документов, а проводить время с семьей.

Во время встречи родственники участников СВО рассказывали о своих близких.

– Мой зять самостоятельно выбрал судьбу защитника Отечества, Родины, – с волнением в голосе стала рассказывать Лариса Денисова. – Это не результат каких-то наставлений и нравоучений – это результат личного примера. В декабре прошлого года он получил серьезные ранения и до сих пор находится на лечении. Но, почувствовав поддержку Мультицентра и его руководителя – Ирины Григорьевны Дрозденко, я подняла голову, расправила плечи и стала вместе с дочерью активно помогать другим семьям. Только вместе мы справимся с болью. Сегодня пришла на встречу с депутатом Государственной Думы, чтобы узнать о мерах поддержки. Надеюсь, что после того как зять поправится, он освоит новую специальность в Мультицентре и найдёт работу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА