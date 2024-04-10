В Кудрово прошли соревнования по художественной гимнастике «Весенние ласточки»

7 апреля на площадке ЦО «Кудрово» прошло первенство Заневского городского поселения по художественной гимнастике «Весенние ласточки». Его организатором выступила местная администрация.

Мероприятие приурочили к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне против фашистской Германии и её союзников. В соревнованиях участвовали гимнастки из спортивных клубов и секций Санкт-Петербурга, Кудрово, Янино, Сертолово, Мурино и других муниципальных образований.

Большинства наград в своих возрастных категориях удостоились хозяева площадки. Обладательницами золотых медалей стали Таисия Булавина, Милана Чернакова и Олеся Бондарь. Серебра удостоились Александра Шарманова, Полина Дорофеева и Варвара Штирбу. Бронзовую награду вручили Марии Гатих. Не остались без медалей и спортсменки из других муниципальных образований.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района