Во Всеволожской женской консультации прошел День беременных

В Год семьи особое внимание уделяется материнству и будущим мамам. В минувшую субботу в Центре женского здоровья Всеволожской КМБ женщины, которые ждут ребёнка, получали поздравления с праздником – Днём беременных. Среди них были не только те, кто впервые ожидает малыша, но и те, у кого уже есть дети. Организаторы подготовили чудесную программу с интересными мастер-классами, познавательными лекциями и флешмобом.

На праздник пришли около 20 дам в «интересном положении». Опытные специалисты консультировали на тему родов, физической активности и правильного питания во время беременности.

– Порой будущие мамы подвержены разным стереотипам, – рассказывает акушер-гинеколог Любава Соболева. – Например, всё, что касается двигательной активности, обрастает мифами и легендами. Применяя превентивные меры в период беременности, а именно, работая с диафрагмой, лопатками, плечами, мы улучшаем подвижность тела, убираем боли, усталость, накопившееся напряжение, беременным просто становится легче дышать. Запомните, движение – жизнь. Кое-кто считает, что беременным нельзя летать на самолетах. А вот и можно! Только не забывайте, после 36-й недели повышается риск преждевременных родов. Но главный совет, который я хочу дать сегодня будущим мамочкам, – рожайте в сопровождении хорошего специалиста.

– День беременных – новый праздник в России, он появился в 2023-м, – рассказывает заведующая женской консультацией Центра женского здоровья Всеволожской КМБ Наталья Шульгина. – Его будут отмечать два раза в год: 7 апреля и 7 октября. Ожидание ребёнка – особенный период в жизни каждой женщины, и такие мероприятия призваны сделать это время более запоминающимся и приятным. Задача женской консультации – обеспечить будущим мамам необходимую поддержку и своевременную медицинскую помощь.

Познавательный мастер-класс провела специалист по грудному вскармливанию Аня Болохова. Она продемонстрировала многочисленные модели слингов из жаккарда. Девушка достает из достаточно вместительной сумки длинный шарф, несколько ловких движений рук и «вуаля!» – ткань превращается в переноску для ребёнка.

– В таких фартуках-передниках очень удобно переносить новорождённого, – считает Болохова. – Слинг – это спасение всегда и во всём: в текущих делах, прогулках, походах по магазинам. В нём малыш занимает так называемое биологическое положение – оно очень удобно для новорожденной крохи. Хорош слинг и для активации кормления грудью – ребёнок всегда около «источника питания».

– Однозначно такой праздник – это ощутимая поддержка для мам и их малышей, – говорит Алена. – Внимание к девушкам в положении очень важно. К сожалению, пока в социуме к будущим мамам не все относятся с пониманием.

Завершилось мероприятие флешмобом – для будущих мам поставили танец в мягкой динамике.

Ирэн ОВСЕПЯН