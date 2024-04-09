Юные экологи Сертолово встретились со знаменитым ученым

Ежегодно в первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. Этому событию была посвящена встреча юных активистов-экологов организации «Движение Первых» сертоловской гимназии и волонтерского движения «Созвездие» Культурно-спортивного центра «Спектр» с доктором географических наук, профессором, лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области географии имени М.И. Будыко, главным научным сотрудником Государственного гидрологического института, начальником Международного центра данных Всемирной метеорологической организации по гидрологии озёр и водохранилищ Валерием Сергеевичем Вуглинским.

Научные труды и достижения этого учёного впечатляют, их можно перечислять бесконечно долго. Но главное, он умеет интересно и понятно рассказывать про науку, которой посвятил свою жизнь.

Почти два часа продолжался разговор о природных явлениях, истории и борьбе с наводнениями в Санкт-Петербурге, про реки Ленинградской области. Ребята получили информацию о проблемах водных объектов в больших городах, экспедициях по Енисею, Ангаре, о Беломорско-Балтийском канале и о том, как важны для человечества водные ресурсы. Конечно, была затронута и тема катастрофических природных явлений – паводков, которые сейчас происходят в Оренбургской области и других регионах страны.

Ребята договорились с Валерием Сергеевичем, что подобные встречи будут продолжены уже в мае, планируется посещение полевой экспериментальной станции Государственного гидрологического института в Зеленогорске. Там находится настоящий полигон, где моделируются русла рек и каналов.

Встреча с Валерием Сергеевичем Вуглинским прошла в рамках школьного исследовательского и творческого проекта «Живые берега», который организован Автономной некоммерческой организацией «Верхнеохтинская тропа» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ян КАТИН

Фото с сайта МОБУ «Гимназия»