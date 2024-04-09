Общественная палата Всеволожского района проводит дни приема граждан

Каждую среду с 16.00 до 18.00 члены Общественной палаты встречаются с жителями Всеволожского района, чтобы обсудить волнующие граждан вопросы и помочь с реализацией гражданских инициатив.

Ближайшие приёмы граждан пройдут:

10 апреля – прием проводит БЕРЕЗНЯЦКИЙ Виктор Степанович, член Комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма.

17 апреля – приём проводит БУРМИСТРОВА Светлана Сергеевна, секретарь Комиссии по законодательству, общественной безопасности, контролю за соблюдением Регламента и Кодекса этики.

24 апреля – приём проводит ДЕМЕНТЬЕВА Тамара Борисовна, председатель Комиссии по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, строительству и транспорту.

Место проведения: г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, каб. 125. Записаться на прием можно по эл. почте: opalata.vsevreg@mail.ru

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