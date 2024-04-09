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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти реконструируют въезд в Бугры

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Экспертиза одобрила проект реконструкции въезда в Бугры. В ходе проекта будет обустроена четырехполосная автодорога, которая соединит Шоссейную улицу и проспект Культуры.

Как сообщают в Дорожном комитете ЛО, план реконструкции предусматривает расширение самой дороги, а также создание велодорожки с тротуаром до поворота на Мурино. Кроме того, обустроят новые автобусные остановки и освещение на всем участке, включая проезд под Кольцевой автодорогой.

Предусмотрено и создание локального очистного сооружения закрытого типа. Таким образом вместо канав грязная вода будет стекать в специальные колодцы для дальнейшей очистки.

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