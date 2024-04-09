Герой СВО из Свердловского поселения стал участником встречи с Владимиром Путиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими – участниками специальной военной операции, удостоенными государственных наград за боевой подвиг.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, среди приглашенных бойцов был Александр Малов из Свердловского поселения – ветеран СВО, награждённый медалью Жукова.

В ходе выполнения боевого долга наш земляк получил серьезное ранение. После операции Александр прошел непростой путь, связанный со сбором документов. На встрече Президент отметил нашего бойца и поддержал его предложения.