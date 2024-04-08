В Сертолово отремонтировали городскую библиотеку

После длительного капитального ремонта открыла двери городская библиотека в Сертолово. Больших и серьёзных ремонтных работ здесь не проводилось около 30 лет. Главный библиотекарь Ольга Волгушева отметила качественный ремонт помещений, теперь они имеют современный привлекательный вид.

Библиотеки уже давно становятся культурным пространством, теперь условия для этого созданы, серьёзная работа закончена, помещения, требующие воздуха и чистоты, перераспределения изданий, новых предметов мебели, соответствуют своему предназначению. По словам Ольги Павловны, фонд библиотеки насчитывает более 14 тысяч книг, и он постоянно пополняется.

Когда необходимость ремонта стала очевидной, сертоловская городская администрация обеспечила необходимое финансирование, которое ушло на ремонт коридора или, как говорят в крупных библиотеках, – фойе. Оно хорошо освещено, а светлые тона облицовки стен делают его визуально шире.

Неравнодушные горожане тоже приняли активное участие в ремонтных работах. Среди них специалист Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяна Сапельник, руководитель городского Совета молодёжи Иван Ванюшичев, сертоловчанин Александр Екименков.

Сегодня библиотеку можно назвать универсальной. Взрослые и дети могут найти здесь произведения любого жанра в соответствии со своими предпочтениями. Это научная, художественная, классическая и современная литература. Ориентироваться во всём многообразии книжного фонда помогает библиотекарь Егор Черняков: книги разделены закладками, снабжёнными портретами их авторов. Таким образом, читатель не просто берёт с полки книгу, но и понимает, кто её написал.

В стенах библиотеки постоянно проходят встречи с писателями, художниками. Библиотекарь Людмила Бочина проводит мастер-классы для самых разных возрастов, существуют разнообразные кружки по интересам, работает женский клуб «Путеводная нить», где сертоловчанки обсуждают различные проблемы, в том числе психолого-педагогические, творческие и юридические вопросы. Сотрудники библиотеки частые гости в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»