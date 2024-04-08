Во Всеволожском районе работает «горячая линия» по противодействию коррупции

Жители могут сообщить о фактах коррупции, вымогательства, волокиты со стороны муниципальных служащих администрации Всеволожского района или подведомственных учреждений. В районе работает «горячая линия», операторы которой фиксируют гражданские сигналы и передают на рассмотрение в соответствующие органы.

Сообщить о факте коррупции можно по городскому номеру 8 (813-70) 31-907. Кроме того, операторы принимают сообщения о нарушениях служебного поведения и злоупотреблении служебным положением.

Конфиденциальность переданных сведений гарантируется.