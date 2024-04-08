Во Всеволожском районе проснулись гадюки

Ядовитые змеи окончательно вышли из зимней спячки. В местах зимовки гадюк можно найти настоящее скопление этих рептилий – пока они не спешат покидать свои гнезда и ждут, когда окончательно установится тёплая погода.

Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков проверил одно из излюбленных змеями мест зимовки. В природном заказнике «Коккоревский» на высоком песчаном крае верхового болота специалист без труда обнаружил более дюжины змей.

– Пожалуйста, не тревожьте змей! Змеи нашего региона не агрессивны, и первыми не нападают. При встрече с человеком они пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть, – рассказал Павел Глазков.

По словам специалиста, человек не представляет для гадюк интереса. Эти змеи питаются мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами. Однако гадюка может атаковать, если к ней неожиданно приблизиться или попытаться взять на руки. Будьте осторожны, особенно гуляя с детьми и домашними питомцами.