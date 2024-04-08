Во Всеволожском районе пройдет ярмарка трудоустройства

В пятницу, 12 апреля, во Всеволожском районе состоится ежегодная Всероссийская ярмарка трудоустройства «Время возможностей – 2024». Сразу в четырех городах крупнейшие работодатели региона встретятся с соискателями.

Как отмечают организаторы, на ярмарке трудоустройства помимо актуальных вакансий соискатели могут узнать о мерах государственной поддержки и возможностях пройти бесплатное обучение. Также эксперты расскажут, как правильно составить резюме и на что обращать внимание, готовясь к собеседованию.

Мероприятия пройдут 12 апреля с 11.00 до 13.00 по следующим адресам:

Всеволожск, ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»;

Сертолово, ул. Молодцова, д. 15А (МДК «Сириус»;

Мурино, пр. Екатерининский, д. 8/1 (коворкинг центр);

Кудрово, пр. Строителей, д. 41А (детская школа искусств).