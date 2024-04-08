Во Всеволожском районе прогнозируют потепление до +21

Рабочая неделя у всеволожцев началась с солнечной и теплой погоды. На ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое потепление, а под конец недели – сильные дожди.

Так, согласно прогнозу, в понедельник и вторник ожидается солнечная и ясная погода, воздух прогреется до +15 градусов. В среду во Всеволожском районе ждут потепление до +21, а затем пройдут дожди и температура снизится до +10. С четверга и до конца недели ожидается пасмурное небо и осадки.