В Ленобласти заработал дорожный чат-бот

В мессенджере Телеграмм запущен чат-бот областного дорожного комитета. С его помощью жители Ленобласти могут быстро передать заявку в диспетчерскую службу «Ленавтодора» о проблемах на региональных дорогах.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета, чат-бот поможет как передать сообщение о проблемах на дорогах, так и получить полезную информацию. К сообщению можно прикрепить фото или видео ситуации на дороге – будь то неубранный снег, повреждение покрытия или поваленное дерево. Все заявки оперативно обрабатываются круглосуточной диспетчерской службой.

Кроме того, чат-бот подскажет, где работают камеры контроля скорости, выдаст документы для оформления безопасных съездов и сориентирует по получению разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по региональным трассам.