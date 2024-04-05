Всеволожск и Республику Беларусь связал телемост

В минувший вторник, 2 апреля, в режиме телемоста состоялось обсуждение плана совместных мероприятий в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между Всеволожским районом и Фрунзенского района г. Минска на 2024–2025 годы.

Главами официальных делегаций стали врип главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев и глава администрации Фрунзенского района г. Минска Сергей Шкруднев. Главы тепло поприветствовали собравшихся и рассказали об уже установившихся с 2022 года контактах в сфере торгово-экономической, научно-технической и торгово-культурной сферах, а также о ближайших планах, среди которых приезд белорусских гостей в наш район.

– Я знаю город Минск с молодости. Считаю его одним из самых красивых городов мира из тех, что я видел своими глазами. Я рад, что мы будем сотрудничать с дружественной Республикой Беларусь, с Фрунзенским районом. В нынешней ситуации мы, как братские народы, должны держаться вместе, чтобы стать ещё сильнее, – сказал Андрей Воропаев.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько, начальник отдела культуры Дарья Воробьёва и другие официальные лица.

Также в этот день во Всеволожской межпоселенческой библиотеке им. Ю.Г. Слепухина в режиме телемоста состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между нашей районной библиотекой и государственным учреждением культуры республики Беларусь «Борисовской центральной районной библиотекой им. И.Х. Колодеева».

Свои подписи под документом поставили руководители библиотек Людмила Слепухина и Елена Копытюк. Соглашение получило неофициальное название «Всеволожск – Борисов: Две страны – две библиотеки».

Напомним, что ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации.

Владимир Шемшученко