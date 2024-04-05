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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский Мультицентр приглашает участников СВО получить новую профессию

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На базе всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции проходят программы профессионального обучению и переподготовки для граждан с инвалидностью, а также участников СВО и членов их семей. Освоить новую специальность можно всего за два-три месяца.

Специалисты Мультицентра практикуют комплексный подход – для учеников предусмотрено проживание с четырехразовым питанием, при необходимости индивидуальный подбор ТСР и сопровождаемое проживание. Также выпускникам помогают с оформлением документа и последующим трудоустройством.

Среди новых специальностей, которые предлагается освоить в том числе участникам СВО: оператор ППЛА, оператор печатного оборудования, освоение программы «1С склад», обучение компьютерной графике. Срок обучения от 2 до 3,5 месяцев.

Подробности можно узнать по телефону +7 812 643-16-31 или на сайте Мультицентра.

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