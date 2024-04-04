Конюх: магия профессии

Сегодня мы знакомим наших читателей с профессией конюха. Для многих людей она не престижна и не относится к категории высокооплачиваемых. Профессия конюха со стороны часто воспринимается физически тяжелой и опасной. Но специалисты знают, что эта работа требует от человека почти магических навыков и исключительных качеств характера. Что профессия конюха полна романтики, безусловной любви, самопожертвования и неописуемой благодарности, читающейся в бездонном взгляде и приветливом ржанье больших четвероногих питомцев.

Помогли нам совершить путешествие в конный мир и пролить свет на эту профессю директор спортивной школы Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью (располагается в деревни Токкари, Колтушское поселение. Всеволожский район) Марина Михайловна Комина (которая, кстати говоря, также начинала свою карьеру в конной сфере с работы конюхом), тренер школы мастер спорта РФ по конному спорту Александра Березкина и Ирина Парамонова, которая сегодня трудится здесь в качестве конюха.

Опасные, полезные, прекрасные

С тех пор как около 6 000 лет назад человек приручил и одомашнил дикую лошадь, эти животные на долгое время стали для людей главными помощниками в хозяйстве и на войне, друзьями, предметом роскоши и восхищения, целителями душевных ран и физических недугов. Их изображают художники, о них пишут литераторы, их ваяют скульпторы и боготворят те, кто связал с ними свою жизнь. Взаимосвязи человека и лошади безграничны, ибо, живя бок о бок на протяжении тысячелетий, мы настолько сблизились, что даже сегодня, когда четвероногих тружеников почти повсеместно заменили машины, лошади не исчезли за ненадобностью. Несмотря на то что сейчас лошади практически не используются в народном хозяйстве, на территории Всеволожского района функционируют более 130 конно-спортивных клубов и конных хозяйств, а численность этих животных близка к 2500 головам. Причём показатели по их поголовью из года в год растут, а люди нашли им широкое применение в сферах спорта, искусства, здоровья, досуга и развлечений. И сегодня наряду с традиционными дисциплинами, такими как скачки, бега, выездка, троеборье, конкур и национальные конные игры, популярными стали конные пробеги на длинные дистанции, вестерн-дисциплины, драйвинг (соревнования конных упряжек), скиджоринг (конно-лыжные соревнования), конная охота, ипповенция (лечебная терапия через «общение» с лошадью), иппотерапия (лечебная терапия посредством верховой езды) и другие. Но большое и сильное с виду животное, которое может испугать, покалечить и даже убить человека, по факту оказалось весьма хрупким и беззащитным, нуждающимся в постоянном, особом уходе и внимательном отношении со стороны человека. В этой связи лошади породили вокруг себя массу «человеческих» профессий и специальностей, без которых их полноценная жизнь была бы невозможна. На конезаводах, ипподромах, в конно-спортивных клубах и на небольших частных конюшнях находят себе работу и самореализовываются зоотехники, ветврачи, «начконы», тренеры, спортивные судьи, берейторы, наездники, жокеи, ковали, стоматологи, массажисты, коноводы и т.д. Но главной из них, самой древней, базовой и необходимой является профессия конюха.

«Неженское» дело…

На протяжении тысячелетий исторически сложилось, что с лошадьми «работали» преимущественно мужчины. И до недавнего времени в нашей стране лучшими всадниками и лучшими специалистами по этой части были мужчины, а некоторые из них стали легендой и навеки остались в памяти как выдающиеся профессионалы и подвижники. Сергей Филатов, Иван Калита, Иван Кизимов – наши выдающиеся олимпийцы, Николай Ситько, Григорий Анастасьев – великие тренеры. Этот список огромен, но есть в нём и имя скромного конюха Московского конного завода № 1 Василия Дмитриевича Курьянова, знаменитого «деда Василия», без которого конный мир мог бы не «получить» пылкого красавца Квадрата, орловского рысака, чемпиона и рекордсмена, ставшего гордостью

отечественного коневодства.

Как известно, мир стремительно меняется, и сегодня на конюшнях мы видим всё больше представительниц прекрасного пола, которые заменили мужчин почти во всем. И только профессия конюха по-прежнему остается приоритетно «мужской». Но и здесь есть место не единичным исключениям.

– В эту профессию ведут четыре основных пути. В неё приходят бывшие спортсмены после окончания своей карьеры, молодежь, стремящаяся постичь премудрости конного дела, «не всадники», безмерно любящие лошадей и готовые беззаветно проводить с ними всё своё время, и «случайные» люди, среди которых попадаются те, кто, вдохнув конюшенной атмосферы, остаются здесь надолго. К слову сказать, в нашей школе из девяти конюхов восемь женщин. Существует стереотип, что конюхи малообразованные, низкоквалифицированные работники, основные задачи которых сводятся к бесконечной ежедневной уборке навоза. Но на самом деле это далеко не так. К примеру, наши конюхи все грамотные и имеют образование, некоторые даже высшее, кто-то, имея среднее специальное, заочно получает высшее. От работы конюха зависит очень многое в жизни лошадей и конюшни в целом. Ни один ветеринар не в состоянии справиться с задачами, которые ежедневно решает конюх, – поделилась директор СШОР по конному спорту и современному пятиборью Марина Комина.

Часто рабочий день конюха начинается до рассвета и продолжается до позднего вечера. Его обязанности включают в себя поение и кормление лошадей, вывод их «на прогулку» в левады (специальные открытые загоны), одевание и снимание попон (специальная одежда для лошадей), уборка денника (индивидуальное огороженное со всех сторон и специально оборудованное пространство для содержания лошади в помещении конюшни), поддержание чистоты и требований санитарных норм, нарушение которых может привести к кожным и грибковым заболеваниям, болезням копыт, дыхательного аппарата животного. Конюх следит за качеством и количеством кормов, раздаваемых лошадям. На некоторых конюшнях в его обязанности входит подготовка снаряжения, чистка животного, седловка, уход за лошадью после тренировки, ночные дежурства и т.д. Часто конюхи участвуют в тренировочном процессе и сопровождают лошадей и всадников на соревнованиях, осуществляя и там уход и проявляя заботу о животных.

Незаменимые люди

Возможно, давным-давно и, как говорилось в одном популярном фильме, «и не в нашем районе» конюхом мог стать любой физически здоровый человек. Но сегодня сама жизнь требует от работников данной профессии много знаний и целого спектра компетенций, навыков и душевных качеств.

– Ошибочно думать, что конюх занимается исключительно уборкой конюшен. Это прежде всего человек, который проводит практически всё своё время с лошадьми, ухаживает за ними и следит за состоянием каждого животного. Никому не желайте «лошадиного здоровья», потому что у современных лошадей, особенно у спортивных, оно очень хрупкое. И как бы мы ни старались их обезопасить, конь может запутаться даже в собственной попоне, где-то пораниться или травмироваться, а то и «заколоться». Колики – это симптом нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, который при несвоевременном оказании помощи может закончиться для лошади летальным исходом. Чтобы работник смог обнаружить неладное в самочувствии лошади, он должен прежде всего быть внимательным, обладать определенными знаниями и навыками и постоянно обучаться своей профессии. Пусть в общих чертах и поверхностно, но обязан разбираться в ветеринарии, в правилах и нормах поения и кормления, в амуниции и снаряжении для лошади и уметь правильно экипировать лошадь, осуществлять правильный и грамотный уход за животными, – рассказала тренер СШОР по конному спорту и современному пятиборью, мастер спорта России Александра Березкина.

Сегодня в России ещё существуют оставшиеся наследием от СССР средние специальные и высшие учебные заведения, обучающие специалистов для конной отрасли. Но, насколько известно, специальных школ, где бы готовили профессиональных конюхов, у нас не существует. Поэтому чаще всего азы этой профессии начинают осваивать непосредственно на конюшнях, где знания и навыки передаются опытными наставниками. К сожалению, в современной России эта специальность стала мало востребованной. И случается так, что из-за кадрового дифицита на должность конюхов попадают «случайные» люди. В том числе и «иностранные специалисты» из Средней Азии, для которых основным мотивом является не любовь к животным, а неплохой заработок при их низкой квалификации.

«Золушка» конного мира

Жительница Всеволожского района Ирина Николаевна Парамонова пришла работать на базу СШОР по конному спорту и современному пятиборью в Токкари в 2012 году. С тех пор, служа здесь конюхом, ни разу не пожалела о выбранной профессии и своём образе жизни. Она с радостью идёт к своим четвероногим подопечным, а те встречают её ласковым взглядом, ржанием и фырканьем, а иногда вытягиваясь вперёд, прогибаясь в спине, подобно кошкам и собакам.

Ирина Николаевна «познакомилась» с этими чудесными животными ещё в раннем возрасте, а верховая езда и само взаимодействие с лошадьми стали для неё любимым хобби и делом всей жизни.

– Очень полюбила ездить верхом, будучи ещё учащейся начальной школы, но этому предшествовала довольно долгая история, полная интереса, восхищения и страха перед грациозными, строгими и большими животными. Меня всегда тянуло к лошадям… Не знаю, может это что-то мистическое, но при виде лошадей я, правда, цепенела от трепета, от восторга. Помню, даже дышалось иначе. Ну а когда посмотрела вышедший в 1981 году на экраны фильм «Девушка и Гранд», твердо себе сказала: «Я тоже так хочу». Но, к сожалению, не у всех детей появляется своя собственная лошадь, и мне приходилось использовать каждую возможность, чтобы научиться ездить верхом и ухаживать за этими животными. Занималась и участвовала в соревнованиях, только «великой» спортсменкой и тренером стать не случилось. Может, и к лучшему… А вот любовь к лошадям сохранилась на всю жизнь. И хотя, повзрослев, я получила не конное и не тренерское образование и пробовала реализовать свои способности в других сферах, лошади по-прежнему манили меня своей красотой и магической привлекательностью. Возможно, услышав «зов свыше», приняла решение снова вернуться в конный мир. Сейчас мне 48 лет, и мне уже не до «скачек», поэтому вполне хватает такого взаимодействия с лошадьми. Они великолепны! Живые, разумные, искренние и настоящие, какими, к сожалению, не так часто бывают сами люди. Ну а если уж конь начнёт тебе доверять, то такой эмоциональной отдачи, теплоты и (не побоюсь этого слова) любви трудно отыскать, да и вряд ли удастся сравнить с чем-то подобным. И это по-настоящему «лечит душу» и порождает в сердце стремление проявлять любовь и заботу в обратную сторону, – поделилась своей историей Ирина Парамонова.

Как известно, когда счастлив работник, то и начальству хорошо. Он и работает добросовестно, с полной отдачей, доволен и дружелюбен, проявляет инициативу и смекалку. Поэтому у «главного конюха» СШОР М.М. Коминой Ирина Николаевна всегда на хорошем счету и в почёте.

– Очень хорошо, когда работник квалифицированный, грамотный и ответственный. Но, кроме этого, Ирина Николаевна трудолюбива и работоспособна, как Золушка, и не требует к себе излишнего внимания и особого отношения. Она скромна и отзывчива и без всяких вопросов готова к выполнению любых посильных задач. Как раз с такими людьми приятно делать дело и стремиться к новым спортивным вершинам и достижениям. Сегодня у нас более 60 лошадей, на которых занимается около сотни спортсменов. Под руководством наших талантливых тренеров многие воспитанники школы выигрывают соревнования всероссийского уровня и вошли в число сильнейших всадников страны. Но эти результаты были бы невозможны без крепкого и надежного тыла, которым для нас являются наши конюхи и все остальные работники технических служб. А мы в свою очередь стараемся создавать для них комфортные условия для работы. В отличие от некоторых конно-спортивных клубов, у нас конюхи работают в две смены в режиме 40-часовой рабочей недели, – подытожила директор СШОР по конному сорту и современному пятиборью Марина Комина.

Александр СОРОКИН

Фото автора и из архива СШОР по конному сорту и современному пятиборью