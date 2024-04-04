В Колтушах «Православные следопыты» провели занятия по тактической медицине

Занятия по тактической медицине и первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций организовали и провели Православные следопыты Выборгской епархии и Академия тактической медицины и первой помощи на территории духовно-просветительского центра им. Игнатия Богоносца в г. Колтуши.

Среди участников курса были представители православной молодёжи и добровольцы из г. Кудрово, г. Всеволожска, г. Мурино, г. Кириши, пос. им. Морозова, г. Колтуши. Региональную Академию тактической медицины и первой помощи представлял Назар Анатольевич Долицкий, тактический медик, профессионал высокого класса, за плечами которого большой опыт работы в условиях боевых действий современной войны.

В процессе занятий отрабатывались навыки оказания первой помощи в условиях военного и мирного времени, потому что такие умения, как остановить кровотечение, наложить повязку, тампонировать раны, а также провести эвакуацию пострадавшего, актуальны сегодня как никогда.

– Есть такое изречение: «Когда случается беда, то мы не поднимаемся до высот наших мечтаний, а падаем до уровня нашей подготовки». Мы живём в очень непростое время, и кто знает, может, оно и послано нам для осмысления того, как мы живем и что делаем, – отмечают организаторы. – Мы обращаемся ко всем с предложением делать добрые дела вместе. Каждый человек – это отчасти следопыт, со своим жизненным опытом и мудростью прожитых лет. Мы будем благодарны за ваши советы и практическое участие в работе организации.

Ближайшие планы Православных следопытов Выборгской епархии посвящены организации и проведению курсов для руководителей следопытских отрядов и летних учебно-тренировочных сборов, а также походов и экспедиций для детей и молодёжи и слета православных следопытов. Своей зоной социальной ответственности в православном молодёжном движении Православные следопыты считают подготовку населения к действиям в экстремальных ситуациях, оказанию первой помощи и занятия по основам безопасности и защите Родины.

Молодежный отдел Выборгской епархии, Всеволожское благочиние