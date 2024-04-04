Во Всеволожском районе работает мобильная амбулатория

Всеволожская больница поделилась графиком работы передвижного комплекса «Поликлиника» в апреле. Мобильная амбулатория оснащена первичным диагностическим оборудованием, прием ведут фельдшера и акушеры.

Как сообщает пресс-служба Всеволожском КМБ, передвижной комплекс совершает выезд каждый будний день и принимает пациентов с 10.00 до 14.00. В апреле мобильная амбулатория будет дежурить по следующим адресам:

д. Воейково (д. 15) 5 апреля (прием ведет акушерка);

Кудрово (ул. Ленинградская, д.8) 8, 15, 22 и 27 апреля (прием ведет акушерка);

д. Каменка (у магазина) 9, 10, 16, 17, 23 и 24 апреля (прием ведет фельдшер);

д. Вирки (д. 80), д. Тавры (д. 36а) 11 и 29 апреля (прием ведет акушерка);

Хапо-Ое (у здания ФАПа) 12 апреля (прием ведет акушерка);

Свердлово (мкр.2, д.46 у здания почты) 18 апреля (прием ведет акушерка);

Углово (д. 41) 19 апреля (прием ведет акушерка);

Лесное (ул. Грибоедова, д. 110) 25 и 26 апреля (прием ведет акушерка).