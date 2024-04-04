Во Всеволожском районе проходят спортивные мероприятия на свежем воздухе

Лишь только растаял снег и в воздухе запахло весной, как заметно оживились дворовые спортивные и детские площадки. А в лесопарковых зонах и на улицах Всеволожска можно чаще увидеть людей, совершающих пробежки, и приверженцев «северной» ходьбы. В дни весенних школьных каникул стояла хорошая погода, что позволило детворе практически с утра до вечера находиться на свежем воздухе.

Так, 30 марта на Юбилейной площади сотрудники Всеволожского центра физической культуры (директор В.С. Гайдуков) организовали для жителей физкультурное мероприятие «Спорт для всех!». В спортивные игры принимали участников всех возрастов. И пусть в этот раз сторонников ЗОЖ и дворового спорта собралось не так уж много, но каждый из них прекрасно и с пользой для здоровья провел это субботнее утро. Играли в мемори и мини-баскетбол, набирали очки, метая дротики в мишень для дартса, забрасывали мешочки с семенами кукурузы, соревнуясь в корнхолле, отрабатывали меткость в кольцебросе.

Активизировались желающие прожить жизнь в режиме активного долголетия и в Токсово. Здесь 1 апреля на мастер-класс по северной ходьбе, организованный Культурно-досуговым центром «Токсово», вышли около 30 человек. Мероприятие провел руководитель клубного формирования «Северная ходьба» Александр Коваленко. Собравшиеся ознакомились с основами этой дисциплины. Узнали, как правильно держать палки, как правильно дышать и почему необходимо делать разминку перед тренировками. А после отработали полученные знания и навыки на практике, пройдя небольшой маршрут. Завершился мастер-класс игрой в дартс и петанк.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района