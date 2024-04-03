Студенты Всеволожского района помогают бойцам СВО

Студенты Всеволожского агропромышленного техникума вместе с преподавательским составом освоили производство окопных свечей и начали помогать нашим бойцам СВО. Молодые люди выразили искреннее желание заниматься нужным и важным делом, помочь бойцам, которые ради них рискуют жизнью.

– Всё началось с Женсовета Всеволожского района, – рассказывает социальный педагог Всеволожского агропромышленного техникума Лидия Яковлевна Кудрявцева. – В прошлом году вместе со студентами мы ходили к ним, помогали неравнодушным активисткам заливать блиндажные свечи. Затем директор Всеволожского агропромышленного техникума Юлия Валерьевна Еременко предложила организовать мини-цех по плетению сетей и изготовлению свечей в помещении техникума. Студенты и сотрудники Маргарита Чурина, Людмила Григорьева, Надежда Полионова и другие подхватили инициативу. Женсовет оказал помощь в приобретении и установке станков и обеспечил сырьём. Юлия Филатова провела мастер-класс и обучила необычной технологии плетения маскировочных сетей. Ольга Викторовна Смелова познакомила студентов техникума технологии изготовления окопных свечей, обеспечила жестяными банками и парафином.

По словам социального педагога, в техникуме «развернулось целое производство», где каждый день студенты и взрослые трудятся, чтобы приблизить нашу победу. Вот он – надёжный тыл Специальной военной операции. Глядя на безупречную работу старшего поколения, молодёжь старается не ударить в грязь лицом.

– Активно участвовали в изготовлении свечей студенты 291, 39 групп, – продолжает Лидия Яковлевна. – Работа проводилась под чётким руководством мастера производственного обучения Александра Ивановича Коряковского. Студентами изготовлено более двух тысяч окопных свечей, которые горят до шести часов. Их применяют для обогрева палатки, кипячения воды, как светильники в полевых условиях. Они плохо обнаруживаются тепловизорами, поэтому востребованы.

Педагог дополнительного образования Алёна Теплухина организует сбор гуманитарной помощи среди студентов, родителей и педагогических работников техникума, а также оформления поздравительных открыток и писем бойцам.

«Родная гвардия» в лице Ольги Смеловой организует отправку в Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, которая осуществляется по предварительным заявкам.

– Невозможно без слёз смотреть на видеозаписи, которые отправляют участники СВО, – говорит Лидия Яковлевна Кудрявцева. – В своих сообщениях они благодарят ребят и взрослых за поддержку фронту – «Огромное спасибо нашему «родному терему» (Всеволожскому агропромышленному техникуму). Ваш труд бесценен. Вместе с «Родной гвардией» вы греете наши сердца, – сказал в видеозаписи один из наших выпускников, участник СВО.

– Мои студенты активно работают тут, – показывая производственный цех по изготовлению свечей и плетению сетей, рассказывает педагог по токарно-механической практике Александр Коряковский. – Это их искреннее желание быть полезными, заниматься нужным и важным делом. Основой для окопных свечей, которые мастерят студенты своими руками, является жестяная банка из-под консервов. Такие консервы российские военнослужащие обычно получают в качестве сухого пайка. Но можно использовать и самые обыкновенные – магазинные. Сначала у жестяной банки удаляется крышка, потом ее тщательно моют и сушат. Далее вырезается гофрокартон, на нём делаются специальные надрезы.

– Важно, чтобы на картоне не осталось скотча или этикеток, поскольку они могут коптить, – подключаются его студенты. – Три картонки вставляются внутрь банки крест-накрест. В результате получается шесть секторов. После этого сверху уже выставленного картона прикрепляется картонный запальный фитиль, который должен возвышаться над банкой сантиметров на пять. Считаем, что наш долг – помочь ребятам, которые ради нас рискуют жизнью. Иначе мы не можем.

Ирэн ОВСЕПЯН