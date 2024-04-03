Города-побратимы Сертолово и Брест провели первый телемост

Дружба городов – побратимов, белорусского Бреста и российского Сертолово, имеет славную историю и традиции. Одной из них является Международная патриотическая акция «Россия – Беларусь; единая история, единое будущее».

Летом этого года состоится 15-й визит сертоловской делегации в братский белорусский город. Решение об этом принято в ходе первого телемоста, состоявшегося 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России и ставшего ещё одной традицией в отношениях городов-побратимов. Его участниками стали депутаты сертоловского городского совета, специалисты Культурно-спортивного центра «Спектр», общественные организации. Со стороны Бреста – городские депутаты, представители сферы образования, молодое поколение.

В ходе телемоста стороны договорились о необходимости создания ресурсного центра гражданских и молодёжных инициатив в рамках культурных гражданско-патриотических и волонтёрских проектов Российской Федерации и Республики Беларусь. А следующий телемост планируется провести в канун Дня Победы.

Как правило, в ходе визита в братский белорусский город сертоловчане осматривают достопримечательности, знакомятся с его героической историей непосредственно на месте событий, участвуют в масштабных памятных мероприятиях, обмениваются опытом.

Белорусская делегация наносит ответный визит сертоловчанам по традиции осенью. Брестчане путешествуют по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обязательным пунктом программы является посещение сертоловских памятных мест и городских мемориалов.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»