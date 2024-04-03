В Заневском поселении прошла спартакиада пенсионеров «Здоровое поколение»

29 марта на стадионе ЦФКиС «Заневский» состоялась ставшая уже традиционной спартакиада пенсионеров «Здоровое поколение». Уже в шестой раз здесь встретились представители «серебряного возраста» из Кудрово, Янино-1, поселка имени Свердлова и Токсово.

Организатором мероприятия, как всегда, выступила администрация Заневского поселения. Собравшихся приветствовала заместитель главы по социально-экономическому развитию Ирина Бенера. Она пожелала командам побед и хорошего настроения и выразила надежду, что с каждым годом к спартакиаде будут присоединяться команды и остальных поселений Всеволожского района. Перед началом соревнований присутствующие почтили минутой молчания память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сегодня участникам спартакиады предстояло проявить себя в дисциплинах дартс, бочче, северная ходьба и быстрые шахматы. Многие решили проверить свои силы в сдаче нормативов ГТО. В комплекс вошли отжимания, упражнения на пресс и наклон вперед. А завершающим состязанием стала зажигательная эстафета. Представители команд, используя элементы баскетбола, футбола, хоккея и легкой атлетики, активно боролись за победу.

Председатель местного Совета ветеранов и депутат Заневского поселения Анна Кирсанова является постоянной участницей подобных мероприятий. Она сказала:

– Для нашего поколения это не только спортивный праздник, помогающий поддерживать себя в должной физической форме, но и возможность познакомиться с новыми людьми, пообщаться и подружиться. С многими своими сверстниками сблизилась именно здесь. Часто переписываемся, делимся своими новостями.

По итогам спартакиады триумфаторами спартакиады оказались представители Токсово. Второго места удостоились «серебряные атлеты» из поселка имени Свердлова, а тройку лидеров замкнули янинцы.

Кроме кубков и грамот участники спартакиады унесли с собой гордость за личные рекорды, радость общения, бодрость и массу положительных эмоций.

Александр СОРОКИН