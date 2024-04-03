Во Всеволожске стартовал двухмесячник благоустройства

Общественные и придомовые территории Всеволожска приведут в порядок. 1 апреля стартовали работы по санитарной очистке и уборке, а в мае приступят к озеленению и цветочному оформлению.

Внести свой вклад в благоустройства города могут и сами всеволожцы. Так, 19 апреля и 17 мая пройдут масштабные общегородские субботники. Кроме того, жители могут самостоятельно организовать уборку территории в удобное для них время, для этого необходимо подать заявку в администрацию Всеволожского района. Участникам выдадут весь необходимый инвентарь и посадочный материал.

По вопросам формирования заявки и (или) участия в общегородских субботниках можно обратиться в отдел дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства дорожного хозяйства и администрации по телефону: 8 (813-70) 25-124.