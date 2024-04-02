Центр «Мой бизнес» Ленобласти проводит бесплатное обучение молодых предпринимателей

Молодые люди до 25 лет могут пройти бесплатное обучение в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Обучение пройдет на базе центров «Мой бизнес» с 8 по 11 апреля.

На курсе молодых бизнесменов расскажут, как определять целевую аудиторию, формировать предложение и грамотно продвигать свой продукт. По завершению обучения молодые предприниматели примут участие в конкурсе на получение гранта до 500 тыс. рублей.

Курс пройдет как онлайн, так и очно по адресу: г. Тихвин, 1-й микрорайон, дом 24а, офис 5. Заполнить заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cvKI8Y