Город Кудрово лидировал в рейтинге Минстроя по качеству городской среды

Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды по итогам 2023 года. Победителем в номинации «Средние города от 50 до 100 тысяч человек» стал город Кудрово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рейтинг оценивает свыше тысячи городов России по шести критериям: безопасность, комфортность, эффективность управления, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды. По каждому показателю город получает от одного до десяти баллов, после чего оценки суммируются и получается общий показатель. Минимальное количество баллов, которые городу необходимо набрать, чтобы среда в нем считалась благоприятной – более 180 баллов.

Так, согласно рейтингу Минстроя, Кудрово набрал в сумме 272 балла. Среди других городов Всеволожского района высокие показатели рейтинга получили Мурино (224 балла) и Сертолово (211). А вот Всеволожск набрал всего 180 баллов.