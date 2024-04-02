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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дубровке могут присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести»

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Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий рекомендовала присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести» городскому поселку Дубровка, где в годы Великой Отечественной войны формировались советские войска для битвы за знаменитый Невский «пятачок».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение комиссию будет направлено на утверждение главе 47-го региона Александру Дрозденко, а после рассмотрят депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

Инициатором ходатайства по Дубровке выступило местное отделение Совета ветеранов (пенсионеров) Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов Дубровского городского поселения. Решение было поддержано советом депутатов МО «Дубровское городское поселение» и советом депутатов Всеволожского муниципального района.

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