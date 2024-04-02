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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе проверили работу общественного транспорта

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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд во Всеволожском районе. В ходе мероприятий были выборочно проверены автобусы, курсирующие по регулярным маршрутам.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, сотрудники ГИБДД проверяли как наличие необходимых документов, так и исправность транспортного средства. Особое внимание обращали на корректность работы тахографа и наличие диагностической карты. В ходе рейда транспортные компании и водители-нарушители получили заслуженные административные штрафы.

Отметим, что подобные профилактические рейды направлены на снижение аварийности и повышение безопасности пассажироперевозок.

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