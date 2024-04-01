Школьница из Агалатово заняла первое место на чемпионате «Профессионалы»

Старшеклассница Татьяна Смирнова из Агалатовского центра образования получила медаль на награждении регионального этапа чемпионата рабочих профессий «Профессионалы». Девушка завоевала первое место в компетенции «Лабораторный химический анализ».

В этом году в чемпионате приняли участие свыше тысячи конкурсантов, экспертов и волонтеров. На протяжении нескольких дней школьники и студенты образовательных организаций Ленинградской области демонстрировали навыки по 64 компетенциям. Площадками проведения чемпионата стали 19 колледжей, техникумов и вузов.

Ученица Агалатовского центра образования достойно выдержала высокую конкуренцию и одержала заслуженную победу.

– Это поразительный опыт для меня, – призналась Татьяна Смирнова, – очень рада, что приняла участие в этом конкурсе. Думаю, что он окажет большое влияние на выбор моей будущей профессии. Огромное спасибо моей наставнице Наталье Свиридовой, её заслуга в моих достижениях просто огромная!

Теперь девушке вместе с другими призерами предстоит пройти отборочный этап в региональную команду, которая будет представлять Ленинградскую область на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Отметим, что по сравнению с предыдущим чемпионатным годом количество компетенций Регионального Чемпионата увеличилось на 40%. Также с 2023 года для победителей, призеров и экспертов-наставников чемпионата предусмотрены премии Губернатора Ленинградской области.

По материалам Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области