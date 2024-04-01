В Сертолово прошла выставка собак в честь 100-летия Военно-охотничьего общества

Более двухсот собак различных пород собрала традиционная 56-я региональная выставка Военно-охотничьего общества, состоявшаяся 30 марта в городе Сертолово. В этом году она посвящена 100-летнему юбилею этой организации.

Для владельцев собак выставка – это мероприятие, где можно в дружеской обстановке обменяться опытом со своими единомышленниками, это своеобразный круг общения по интересам. Для многих людей выставки становятся настоящим увлечением – переживая победы и поражения, владельцы получают эмоции, которых порой не хватает в обычной жизни.

Оценку собак на выставке проводят квалифицированные судьи, лицензированные для этой деятельности.

К участникам выставки обратились председатель Военно-охотничьего общества Игорь Козловский, заместитель председателя Центрального совета Военно-охотничьего общества по Северо-Западному региону Александр Долинский, заместитель председателя совета депутатов Сертолово Марина Матусевич.

В основном на выставке соревновались породы гончих, лаек и легавых, но больше других были представлены эстонские гончии, поскольку в нынешнем году этой породе собак исполняется 70 лет. Каждый владелец получил праздничный вымпел и специальные призы.

Организаторы и эксперты с сожалением отмечали, что в последние годы количество собак на выставках заметно сокращается. Это связано как с проблемами экономического характера, так и с разделением собаководства на различные области.

Основным критерием в ходе проведения выставки, которыми руководствовались эксперты при оценке конкурсантов, был прежде всего такой показатель, как породистость собаки. Судьи определяли общий экстерьер и выявляли у животных недостатки или пороки. Эксперты внимательно осматривали прикус, зубную формулу и иные показатели. Лучшие собаки заняли первые места, имеющие недостатки – вторые и третьи. Представители пород, имеющие дипломы, проходили комплексную оценку, так называемую бонитировку, которая проводится в целях определения их племенной ценности и классности по совокупности признаков, включая происхождение, экстерьер и рабочие качества потомства.

Ян КАТИН

Фото Петра КУРГАНСКОГО