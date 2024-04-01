В Новосаратовке построят детсад на 220 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 220 мест в Новосаратовке.

Образовательное учреждение построит застройщик Setl Group по соглашению с Правительством Ленинградской области. Завершить работы планируется к началу 2026 года.

На первом этаже появятся помещения для ясельной группы с игровыми комнатами и спальнями, а также медицинский, процедурный кабинеты и кухня. На втором этаже обустроят физкультурный, музыкальный залы и кружковые кабинеты для всестороннего развития ребят. На прилегающей территории разместятся игровые площадки – отдельные для каждой возрастной группы. Застройщик построит две физкультурные площадки для активных игр на свежем воздухе.

Трехэтажный детский сад будет находиться между возводимыми корпусами 1 и 3 первого этапа строительства проекта «Город Звёзд», рядом с пешеходной аллеей. Для отделки фасадов архитекторы использовали белый, серый и терракотовые цвета, что гармонично впишется в окружающую застройку.

Пресс-служба областного правительства