В лесах Ленобласти просыпаются медведи

В конце марта зимняя спячка медведей подходит к концу, и косолапые начинают покидать свои берлоги. Большинство самцов уйдут из своих убежищ к середине апреля, а вот самки с детёнышами могут задержаться до мая.

Как отмечает биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, сейчас медведи малоактивны, а вот в начале лета у мишек начнется брачный период.

– Гон – время медвежьих свадеб – наступает в нашем регионе в июне. В это время самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают «закусы», т. е. надламывают зубами ветки, – рассказал специалист. – В отличие от многих других животных, медведи во время брачного периода ведут себя осторожно. Повышенной агрессии по отношению к человеку в это время они не проявляют.

По данным комитета по охране животного мира Ленинградской области, в нашем регионе обитает около 3200 бурых медведей. Как правило, встреча с медведем не представляет угрозы – эти животные не проявляют интереса к человеку. Однако животное могут спровоцировать резкие движения, поэтому ни в коем случае не нужно убегать. Старайтесь не поворачиваться к зверю спиной и медленно увеличивайте расстояние. Кроме того, медведь плохо видит, поэтому вы можете «увеличить» себя, подняв руки или рюкзак или корзинку над головой.