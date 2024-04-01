Во Всеволожске прошла траурная церемония в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

В минувшую субботу, 30 марта, исполнилось девять дней с момента чудовищной трагедии в «Крокус Сити Холле». Жители Всеволожска возлагали цветы, детские игрушки и свечи к мемориалу жертвам терроризма «Сад памяти» на Румболовской горе.

В памятной церемонии приняли участие представители местной администрации, совета депутатов, молодежных и ветеранских организаций. Больше всего людей пришло к вечеру, около 20.00 у мемориала зажгли памятные свечи.

– Сил и терпения всем, кто потерял своих близких в тот страшный день… Скорейшего выздоровления пострадавшим, – сказал ВРИП главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев.

По последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 695 человек, среди них — 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей.