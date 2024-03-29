Семья Юзвиков из Всеволожского района вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вышла всеволожская семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, семья Юзвиков представляет звено педагогической династии, общий стаж которой составляет более 155 лет.

Родоначальницей педагогической династии является Александра Васильевна Винокурова — прабабушка, уроженка I Кангаласского наслега Среднеколымского района Якутской АССР. Прабабушка была одним из первых советских учителей на Колыме. Многодетные родители Татьяна Валериановна и Кузьма Николаевич работают в средней общеобразовательной школе «Муринский центр образования №2», продолжая династию педагогов.

В прошлом году семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков из Всеволожского района принесла Ленобласти победу на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». В этом году земляки нацелены на победу во всероссийском семейном конкурсе «Это у нас семейное».