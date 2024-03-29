ЖК «Лампо» готовится к заселению

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов жилого комплекса «Лампо» в Мурино. Ключи от квартир получат более 500 дольщиков.

Это первый дом в России, строительство которого передали новому застройщику через механизм эскроу.

«За два года Дом.РФ выполнил значительную работу. Не только по завершению проектирования и строительства, но и в переговорах с ресурсными организациями. ЖК «Лампо» стал настоящим примером эффективности реформы долевого строительства. Сегодня дом готов к заселению, с чем поздравляю строителей и дольщиков, которые годами ждали ключи от недобросовестного застройщика», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Вице-президент Банка ДОМ.РФ Наталья Романюк отмечает, что дольщики начнут получать ключи от квартир в апреле. Всего по итогам реализации проекта жилищные условия улучшат 2156 семей.

Пресс-служба областного правительства