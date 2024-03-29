Вселенская симфония звезд

В среду, 20 марта, все причастные отметили Международный день астрологии. А поскольку наше издание, сохраняя давнюю традицию, продолжает регулярно публиковать пятничный гороскоп, то и «Всеволожские вести» – вольно или невольно – оказались в плотных рядах приверженцев этого феномена массовой культуры.

Почему феномена? Да потому что спроси, например, коллегу, соседа или просто знакомого – кто ты по гороскопу? – и он без запинки выпалит: я, мол, Козерог или там Овен, родился в год Черной Обезьяны или… кхм… Крысы. А ответить на простой вопрос о собственной группе крови – затруднится, если, конечно, он не медик и не сотрудник МЧС. Хотя вот это осознание себя Овеном – или Овном? – не дает человеку ровным счетом ничего, в то время как четко названная группа крови в критический момент может спасти жизнь.

И что с того, что учёные эксперты РАН признали астрологию лженаукой, рекомендовав гражданам «не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений», а СМИ отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг? Рекомендация – не запрет и не закон.

«Знаем мы этих учёных, в колбасе копчёных», – ворчит обыватель, – во-первых, они всё врут, во-вторых, наука многого не знает (запомните эту фразу!), и в-третьих, не им решать, во что мне верить! Потому что, да, астрология для массового потребителя сего продукта зиждется на вере, а вовсе не на знании. И кажется порой, что сколько бы ни было в мире сделано открытий, выпущено учебников и написано диссертаций – мир этого не заметит. Многие и сегодня уверены, что древняя медицина лечила лучше, специальная таблица позволит точно рассчитать день, пригодный для зачатия ребёнка нужного пола, а всякое желание будет исполнено – стоит только обратиться за инструкциями к профессионалу. А если не получится – значит, вы посылали Вселенной недостаточно внятный сигнал.

В общем, вали отсюда, наука, и забирай свои плоды. Мобильник только оставь. И ноутбук. И что-нибудь для чистки сковородок, ну потому что песком по антипригарному покрытию – это как-то… непрактично.

Почитатели астрологии обязательною приведут в пример тот факт, что этим делом занимались выдающиеся умы разных исторических эпох – от Клавдия Птолемея, жившего во II веке нашей эры и известного своим учебником по астрологии «Тетрабиблос», до милейшей дамы Василисы Володиной, не так давно предрекавшей судьбы персонажам передачи «Давай поженимся». Не знаете Володину? Ну, вы вообще. А бывших астрологических супругов Глоба-то хоть припоминаете?

Учёные тоже с нами – провозглашают наиболее продвинутые адепты, приводя в пример Парацельса, Аль-Бируни и многих прочих, забывая при этом упомянуть, что известны они так же, как маги, алхимики и каббалисты. Впрочем, кого это озадачит, если и в XXI веке проповедники «непознанного» ходят толпами – чего только стоит зрительская аудитория передачи «Битва экстрасенсов».

На самом деле астрологией действительно баловались и Коперник, и Кеплер, не говоря уже о Нострадамусе, поставившем на коммерческий поток выпуск астрологических альманахов, где, в числе прочего, публиковались и его знаменитые катрены – пророческие четверостишия, которые каждый – вот абсолютно каждый может трактовать как угодно. Ибо они лишены определенного смысла и вообще, написаны чрезвычайно давно. Но Мишелю нужно было кормить большую семью – жену и шестерых детей от второго брака. Этот предприимчивый человек сумел монетизировать даже эпидемию чумы, чего уж говорить о модном увлечении знати, на котором просто грех было не заработать. Из-под бойкого пера Нострадамуса вышло бессчетное число астрологических прогнозов, гороскопов и предсказаний, пользовавшихся большой популярностью – главным образом при королевском дворе.

А Коперник и Кеплер просто зарабатывали немного денежек составлением гороскопов и натальных карт, ибо в просвещенном XVI веке мода на предсказания цвела – как и во все времена. К слову, мой приятель, доктор физико-математических наук, одно время увлекался астрологией – чисто как искусством. Ну и в 90-е имел скромный доход от «астрологической деятельности». Причем работал он абсолютно по-честному, с математической точностью сопоставляя все канонические аспекты. И вот однажды он отправил клиентке гороскоп… ну, скажем, на ближайший месяц, а через некоторое время понял, что ошибся – женщине-Рыбе 25 лет пришли рекомендации, составленные для 47-летнего мужчины – Овна. Или Овена?

Приятель хотел было уже звонить клиентам с извинениями, но его опередили – первой позвонила дамочка, которая с восторгом сообщила, что буквально всё-всё сбылось! Далее на связь вышел суровый Овен и спросил – стоит ли ему в будущий четверг ехать на стрелку? В общем, приятель давно завязал с астрологией, благо государство повернулось лицом к науке – и не будем уточнять, чем оно к ней раньше стояло.

Собственно, к чему все эти факты – а к тому, что вера человека в «непознанное» неистребима, особенно если под неё подведена некая база, опирающаяся на «древние практики», «тайные знания» и псевдонаучные костыли, выструганные из всего вышеперечисленного.

Астрология, пришедшая из глубины веков, притягательна для нас своими тайнами и пророчествами, призрачной возможностью приподнять завесу будущего. Но всегда следует помнить, что вселенская симфония звезд – всего лишь отсвет наших желаний.

Светлана ЗАВАДСКАЯ