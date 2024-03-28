Полис ОМС можно оформить в МФЦ Ленинградской области

В МФЦ Ленобласти можно получить следующие услуги по оформлению полиса обязательного медицинского страхования (ОМС): выбрать (заменить) страховую медицинскую организацию или получить выписку из единого регистра застрахованных лиц.

За данными услугами могут обратиться граждане РФ, постоянно или временно зарегистрированные в Ленобласти, а также лица с правом на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».

В ГБУ ЛО «МФЦ» услуги предоставляют три страховые медицинские организации: СПб филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания «РЕСО-Мед», Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Право заменить страховую медицинскую организацию можно один раз в течение календарного года в период с 1 января по 31 октября текущего календарного года.

Услуги доступны во всех филиалах и отделах МФЦ Ленобласти. Подробнее – на сайте. Напомним, полис ОМС позволяет получать бесплатную медицинскую помощь в поликлиниках или больницах, работающих в системе, которая действует на всей территории России независимо от того, в каком регионе он был выдан. Полис действует бессрочно.