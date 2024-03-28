В Сертолово открылся кабинет реабилитации детей-инвалидов

Проблема дополнительных площадей для обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья во Всеволожском районе актуальна и требует срочного решения. Этот вопрос давно стоит в числе важнейших в повестке дня районного руководства. В настоящее время в районе зарегистрировано 900 детей-инвалидов.

Маленькие пациенты с ограниченными возможностями здоровья, живущие во Всеволожске и его ближайших окрестностях, могут получать социальные услуги в отделении социального обслуживания детей-инвалидов в Центре по адресу: город Всеволожск, улица Шишканя, дом 21.

А вот семьи с такими детьми, проживающие в северно-восточной части Всеволожского района, не охвачены социально-реабилитационными услугами ввиду транспортной недоступности. Здесь проживает 400 таких ребят, в том числе в Сертолово – 80, Агалатово – 25, Кузьмоловском – 18, Токсово – 12, Буграх – 48, Мурино – 134, Новом Девяткино – 36.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, администрация Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» начала работу по ежедневному обследованию и оказанию помощи 10 – 12 детям-инвалидам на этой территории Всеволожского района. Для этой цели 27 марта на базе Сертоловской городской больницы был открыт кабинет, главными пациентами которого станут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональные специалисты центра – учитель-логопед, педагог-психолог и специалист по социальной работе – готовы предложить социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые услуги для создания более комфортных условий жизни семьям, в которых живут такие дети.

Одновременно с получением социальных услуг дети-инвалиды смогут получить медицинскую помощь от специалистов Сертоловской городской больницы по программе ОМС. Это значительное событие в рамках межведомственного взаимодействия, которое призвано обеспечить семьям с детьми-инвалидами всеобъемлющий уход и поддержку.

При открытии кабинета к участникам мероприятия обратились председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирина Гончарова, директор Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Павел Иванов, главный врач Сертоловской городской больницы Сергей Азаренко, заместитель председателя совета депутатов Сертолово Марина Матусевич и другие официальные лица.

После торжественного разрезания красной ленточки в помещение пригласили детей, которые моментально освоились с его игровым пространством. Затем юные сертоловчане получили книги детского писателя, поэта, доктора медицинских наук, военного врача Юрия Сухоноса. Он подписал все подаренные кабинету книги, а другая их часть при содействии «Общероссийского народного фронта» будет передана детям участников СВО.

В дальнейшем данную площадку будет возможно использовать для оказания социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в северно-восточной части Всеволожского района.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО