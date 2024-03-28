В Ленобласти просыпаются клещи

В конце марта – начале апреля из зимней спячки выходят клещи. Паразиты просыпаются при температуре от +1 до +3, а с прогреванием воздуха до +10 становятся активными.

Как правило, пик активности клещей на территории Ленинградской области приходится на середину апреля. Однако уже сейчас жителям региона стоит быть осторожными. Особенно внимательными стоит быть владельцам животных – именно собаки становятся одними из первых жертв клещей.

– Для предупреждения трансмиссивных заболеваний у питомцев мы рекомендуем проводить профилактические мероприятия — весной, летом и осенью, – отмечают специалисты госветслужбы Ленобласти.

По словам ветеринаров, защитить питомца помогают противопаразитные препараты – таблетки, суспензии, капли на холку или спреи, ошейники. Желательно после каждой прогулки осматривать питомца.