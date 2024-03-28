Всеволожское лесничество отмечает 10-летие со дня образования

В эти дни наше Всеволожское лесничество (филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области) встречает свой первый серьезный юбилей. 10 лет назад, 28 марта 2014 г., во исполнение приказа Федерального агентства лесного хозяйства и затем приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области было принято решение о создании самостоятельного государственного лесничества.

Директором был назначен человек с огромным профессиональным багажом и опытом, заслуженный лесовод России А.Ф. Петров, до того поставивший «на ноги» не одно лесное хозяйство.

Перед ним стояла сложная задача: пройти все нужные инстанции, начиная с налоговой, собрать коллектив профессионалов, определиться с масштабом и особенностями работ на территории в 112 с небольшим тысяч гектаров.

Когда в товарищах согласье есть!

– Начинали с нуля, – признается Петров, – даже конторы для лесничества, по сути, не было. Арендовали две с половиной комнаты на Социалистической улице в городе Всеволожске, где не было возможности не то что развернуться, а даже просто собраться коллективом. Финансирование по остаточному принципу, техники толком никакой, и если бы не люди, поддержавшие саму идею нового лесничества, я бы не справился. Но мы прошли этот путь длиною в десять лет вместе с коллективом, который собирался по принципу команды. Безоговорочно поддерживал и помогал во всем мой первый помощник, главный лесничий нашего коллектива Александр Святославович Нечипорец, с которым мы и начинали всю эту эпопею. С первого дня рука об руку проходили все нужные инстанции, решали оперативно вопросы и задачи, и до сих пор это мой первый помощник во всех делах и начинаниях.

– В целом я должен особо сказать о нашем коллективе, – продолжает Анатолий Федорович, – потому что считаю, что люди – главное наше богатство. Люди, которые берегут лес и отвечают за него. Очень дружная команда.

У нас единственное лесничество в Ленинградской области, где в составе хозяйства четыре станции пожарно-химической защиты. Ведь главная наша задача – уберечь лес от пожаров и от порубок.

В нашем лесничестве любые порубки запрещены, разрешены только санитарные, и то в очень ограниченном количестве. И слава Богу, большие пожары нас в последние годы миновали, но они есть и опасность всегда остается. На нашей территории тысяча садоводств, больше всех в области. Мы пригородное, по сути дела, лесничество. Весь Петербург, как засветило солнышко, стремится на озера, в лес, на берега Ладоги – к нам, во Всеволожский район. Не затушил окурок, не загасил костерок под шашлычок – всё, горим, ребята!

Что получается на деле? Ведь работаем с пожарными по постановлению губернатора. Постановление выходит, когда установится жара. И вот, представьте, выходит постановление от 15 апреля. А если загорится 13 или 14 апреля? А такое на практике бывает! Пожарных рабочих у нас нет, мы их не набираем. Сторожей, которые видят на камерах ситуацию, мы берём по контракту только с 1 мая. А до 1 мая уже надо дежурить на местах. И наши лесничие по очереди дежурят. И если загорается «до постановления», то сами наши лесничие выезжают на легковых машинах, у каждого маленькая мотопомпа есть, – ставят эту мотопомпу на водоём, и с лопатой тушим. Если загорится, к примеру, не дай Бог, Ореховское лесничество, то на помощь выезжают по команде два-три, а то и четыре ближайших лесничих. Помогают, тушат, а дальше уже работу делает пожарно-химическая станция. Люди не считаются со своими выходными. Жара наступила – у нас постоянная боевая готовность, хоть с вечера, хоть ночью.

Все готовы выехать на пожар. Потому что это КОМАНДА, с которой мы много хороших дел сделали.

Начиная с патриотической истории восстановления и благоустройства памятника девушкам-лесорубам. Она стала особой страницей в биографии лесничества. Ещё одна история – знаменитый питомник близ Токсово, где обитают потомки древних зубров и бизонов. Сейчас там девять особей гуляет, и скоро ждём прибавления семейства. Летом туда тысячи человек приезжают, посмотреть на этих великанов. Это всё – для души.

О насущном и вечном

Что ещё удалось сделать за этот, в общем, совсем небольшой срок – десять лет? Удалось договориться с предыдущими хозяевами Токсовского парклесхоза, и они передали сначала в бессрочную аренду здание бывшей лесопилки, которую сейчас отстроили и, по выражению Петрова, «сделали из бывшей развалюхи конфету» и, наконец, выкупили это здание.

К радости всех сотрудников, отстроен новый актовый зал, появился небольшой, но очень уютный спортивный зал, где есть всё самое необходимое: несколько тренажеров, беговая дорожка и настольный теннис.

По стенам актового зала и по всему коридору – лучшие фотографии из жизни леса и его обитателей. Вот крачка несёт в лапках веточку для гнезда, и её отражение в глади зеркала воды, лебедь-шипун набирает старт для взлёта. Медведь в полный рост смотрит с другой фотокартины, радует глаз олениха с оленёнком.

Прекрасная эта фотосессия – как бальзам для души всех, кто бывает по делу и в гостях у сотрудников Всеволожского лесничества. Оценил по достоинству эти затеи и фантазии и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, посетивший лесничество в один из наших великих праздников. Посадил губернатор дерево у мемориала девушкам-лесорубам, где уже вырос не один, а несколько садов. Яблони цветут и вишни, груши и липы. А нынче в планах Анатолия Петрова посадить ещё и черешневый сад. Выходят они на свои субботники в лес близ Самарки тоже всей своей дружной командой.

И уже прощаясь, напомнила я Анатолию Федоровичу одну из наших старых песен о главном: «А лес стоит загадочный», намекая, что для него, лесника со стажем более 50 лет, наверное, лес уже все свои тайны открыл…

– Нет, – честно признался Петров. – Какое там, все! Я вот, к примеру, мечтаю, чтобы рос у нас кедр. Царское дерево, за которое даже воевали. Вспомнить можно ливанские кедры и царя Соломона, дворец которого был построен из этого столетнего ливанского кедра. У нас в Ленинградской области я нашёл кедры только в Приозерском районе, где они растут на песчаном пригорочке… Экспериментировал я с этими кедрами на своём личном садовом участке, выращивал из семечек и сажал, но не приживаются они у нас. Так что не разгадал тайну, чего же им не хватает на нашей земле.

В завершение: в эти дни коллектив Всеволожского лесничества поздравляют коллеги из других лесничеств Ленинградской области, высшее руководство области, а на столе у Петрова в его конторе – стопки Почётных грамот и Благодарностей для сотрудников от всех муниципальных образований Всеволожского района, на территории которых располагается лесничество и, не ведая покоя, работает команда Петрова.

А ещё на стене кабинета – своеобразная галерея почёта лесничества в целом и отдельно – самого директора. И в том числе прочитала я там такие строки, которыми и хочу завершить наше поздравление: «Нельзя прожить без лесника в лесной стране России. В тайге и в средней полосе, леса на всех широтах. Идут в леса на отдых все, и лишь лесник – работать. Берёзу каждую и ель в своём лесу он знает. Лесной порядок – жизни цель – он свято соблюдает. По лесу бродит в тишине, не ведая покоя, и потому леса в стране шумят листвой и хвоей…»

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА