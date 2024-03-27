Всеволожский совет депутатов принял решение об установлении дополнительных мер поддержки участников СВО

Очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва состоялось 26 марта. Народным избранникам предстояло обсудить 6 основных вопросов.

Начали с приятного. Почётной грамотой Совета депутатов были награждены: председатель Всеволожской районной организации Всероссийского общества инвалидов Любовь Кордюкова, председатель Совета ветеранов УМВД России во Всеволожском районе Леонид Бантов, сотрудник органов внутренних дел района Николай Воробьёв, врач-травматолог, ортопед, участник СВО Виктор Окунев и начальник отдела культуры района Дарья Воробьёва. Благодарности совета ветеранов получили Елена Валеева и Нина Рудакова.

Председатель Женсовета Марианна Шевченко вручила каждому из награждённых настенный календарь на текущий год, проиллюстрированный трогательными рисунками юных всеволожских художников.

После церемонии награждения депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

После доклада юрисконсульта – советника главы муниципального образования Виктории Башуровой депутаты приняли решение продолжить работу над Уставом МО «Город Всеволожск», также утвердили Положение о порядке проведения публичных слушаний и приняли Устав редакции газеты «Всеволожск. Городская жизнь».

Наиболее важным и значимым, на наш взгляд, стало рассмотрение вопроса об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Было принято решение в целях установления дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий. Совет депутатов устанавливает дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации расходов на проведение водопроводных сетей от точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения до ввода в домовладение (индивидуальное жилищное строение), расположенное на территории г. Всеволожска.

Также был утверждён Порядок выплаты единовременной денежной компенсации расходов, направленных на вышеназванные цели, которая не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей, причём единовременная денежная компенсация расходов является социальной выплатой и не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и страховым взносам.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим решением, будет осуществлена за счёт средств бюджета муниципального образования «Всеволожское городское поселение» в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО