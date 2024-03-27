Всеволожские самбисты завоевали 28 медалей региональных состязаний

Настоящим триумфом стало участие воспитанников Всеволожского центра подготовки спортивного резерва в первенстве Ленинградской области по самбо. Оно проходило 17 марта в Выборге и собрало более 150 спортсменов 2008 – 2012 годов рождения из Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов.

В общем командном зачёте наши самбисты младшей возрастной группы (2010 – 2012 г.р.) стали сильнейшими, а в старшей возрастной группе (2008 – 2010 г.р.) заняли второе место. В личном зачете всеволожские самбисты завоевали 28 медалей. Кроме воспитанников Виталия Дейнекина (МБУ «ЦПСР»), завоевавших 20 медалей, в призёры соревнований попали и юные спортсмены СК «Кузури». Золотые награды в спортивную копилку района принесли Магомед Гасанов (МБУ «ЦПСР»), Никита Кабанов (МБУ «ЦПСР»), Алина Петрова (МБУ «ЦПСР»), Таисия Евдокимова (СК «Кузури»), Мариус Оганнисян (МБУ «ЦПСР»), Иван Рыжов (МБУ «ЦПСР»), Захар Спиридонов (МБУ «ЦПСР»), Фируз Яхъев (МБУ «ЦПСР») и Никита Вакутин (МБУ «ЦПСР»).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района