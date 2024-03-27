Во Всеволожском районе прошел День сдачи ЕГЭ родителями

В рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» мамы и папы будущих выпускников Колтушской средней школы им. академика И.П. Павлова проверили свои знания по истории. В информационном бланке, обязательном для заполнения, этот предмет проходит под кодом 07.

Родителям предлагалось написать сокращенный вариант единого госэкзамена, состоящего из девяти заданий и рассчитанного на один час. Но сначала – регистрация и расставание на время испытания со всевозможными гаджетами – мобильными телефонами, умными часами, наушниками и так далее. Затем – проход через рамку металлоискателя и размещение в аудитории, с паспортом в одной руке и выданной ручкой с черными чернилами – в другой. К слову, поддержать родителей пришли представители власти – в акции приняли участие председатель регионального комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, депутат областного ЗакСа Ольга Ковальчук, и.о. председателя комитета по образованию администрации Всеволожского района Евгения Чурикова, глава Колтушского поселения Эдуард Чирко и глава местной администрации Александр Зыбин.

«Самый важный аргумент в пользу акции – это, конечно, помощь родителям в снятии психоэмоционального напряжения у своих детей, – отметила Вероника Реброва. – К ЕГЭ готовятся несколько лет, и задача родителя – поддержать своего ребёнка. Когда видишь и осознаешь, как это происходит, то по-другому воспринимаешь всю ситуацию».

На экзамене для родителей все по-настоящему – от фиксированной рассадки участников акции до регламентированного предоставления контрольно-измерительных материалов (КИМ). Каждый КИМ уникален и фальсифицировать его невозможно, передаются они по защищенному каналу в день экзамена. За 15 минут до начала КИМы расшифровываются и распечатываются непосредственно в аудитории.

История – предмет сложный, каждый год в проведении экзамена появляется что-то новое. Педагоги отмечают, что увеличилось число вопросов, связанных с Великой Отечественной войной, кроме того, включаются задания на сравнение и аргументацию, анализ исторических событий и процессов.

Для выпускников нынешнего учебного года единые госэкзамены пройдут с 23 мая по 18 июня. Досрочно уже можно сдать экзамены по географии и литературе, а с 4 сентября начнётся дополнительный период. Кстати, в этом году появилось нововведение – выпускник получает возможность пересдать один из экзаменов, если его не устроит результат, полученный при первой попытке.

И в завершение – баллы, полученные родителями колтушских выпускников по результатам экзамена, остались в тайне.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Алекса АНДРЕЕВА