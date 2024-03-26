Не ведись. Российским детям обещают миллионы за проведение теракта

По всей стране подросткам приходят в мессенджерах сообщения от незнакомых пользователей с предложением поучаствовать в организации террористического акта.

Злоумышленники начинают переписку с вопроса о том, слышал ли ребенок о трагедии в «Крокус Сити Холле».

Далее незнакомец предлагает устроить аналогичное нападение на крупный торговый центр в одном из российских городов. В качестве вознаграждения подростку обещают крупную сумму. В случае отказа начинают поступать угрозы.

В МВД РФ подготовили рекомендации для подростков и их родителей. Детям рекомендуют ни в коем случае не вступать в диалог со злоумышленником, по возможности блокировать таких пользователей, а также сообщать о подозрительных предложениях родителям.

Взрослых просят заранее рассказать детям обо всех возможных рисках и угрозах в интернете, научить не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях. О провокационном сообщении, полученном младшим членом семьи, лучше сообщить в правоохранительные органы по тел.: 102 или 112.

Среди других рекомендаций: интересоваться, с кем ребенок ведет переписку, обращать внимание на его поведение и новые увлечения. Важно вовремя отследить и пресечь его желание поучаствовать в так называемом «челлендже» с выполнением задач, полученных онлайн. Они могут содержать опасные для здоровья действия и повлечь за собой уголовную ответственность. Также важно поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка и их родителями.

Как подчеркивают в МВД РФ, подростки и молодежь могут быть особенно подвержены действиям провокаторов, цель которых — склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Злоумышленники анализируют информацию в социальных сетях и выбирают пользователей без четко сформированных личностных позиций. Поэтому родителям важно поддерживать в семье доверительную атмосферу и налаживать диалог с ребенком, чтобы свести к минимуму возможное влияние провокаторов и избежать возникновения опасных ситуаций.