Молодежь Всеволожского района встретилась с госавтоинспекторами

Сотрудники госавтоинспекции Всеволожского района встретились с молодыми людьми, чтобы поговорить о важности соблюдения ПДД. Встреча прошла в Центре «Молодежный».

Специалисты напомнили ребятам об основных правилах безопасного поведения на дорогах. Особенно оживленной стала тема управления средств индивидуальной мобильности: популярные у молодёжи электросамокаты и мопеды нередко приводят к трагедиям.

Инспекторы рассказали, когда и как ребята могут получить право на управление мототранспортом. Напомнили и про важность самозащиты: защитный шлем, щитки на руки и голени, наколенники и налокотники значительно уменьшают ущерб в случае аварий и помогают сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Беседа проходила активно, подростки задавали много вопросов, а специалисты старались каждому дать развернутый ответ.