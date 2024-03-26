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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Молодежь Всеволожского района встретилась с госавтоинспекторами

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Сотрудники госавтоинспекции Всеволожского района встретились с молодыми людьми, чтобы поговорить о важности соблюдения ПДД. Встреча прошла в Центре «Молодежный».

Специалисты напомнили ребятам об основных правилах безопасного поведения на дорогах. Особенно оживленной стала тема управления средств индивидуальной мобильности: популярные у молодёжи электросамокаты и мопеды нередко приводят к трагедиям.

Инспекторы рассказали, когда и как ребята могут получить право на управление мототранспортом. Напомнили и про важность самозащиты: защитный шлем, щитки на руки и голени, наколенники и налокотники значительно уменьшают ущерб в случае аварий и помогают сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Беседа проходила активно, подростки задавали много вопросов, а специалисты старались каждому дать развернутый ответ.

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