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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жители Всеволожского района выбирают проекты благоустройства

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Продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2025 году. Жители Всеволожского района могут проголосовать за новые объекты в семи крупных населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, рейтинговое голосование продлится до 30 апреля включительно. Ранее благоустройство выбирали в небольших населенных пунктах, в этом этапе голосования участвуют уже крупные города и поселения: Всеволожск, Колтуши, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Бугры, Янино-1.

Ознакомиться с территориями, которые предлагается благоустроить, можно на портале https://za.gorodsreda.ru/. Отдать голос за территорию в своём муниципальном образовании могут граждане России в возрасте от 14 лет.

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