Во Всеволожской женской консультации пройдет День беременных

6 апреля во Всеволожской женской консультации пройдет праздник для будущих мам. Посетительницы смогут больше узнать о беременности и родах, грудном вскармливании и полезных практиках для малышей.

Организаторы подготовят познавательные лекции, во время которых будущие мамы смогут задать интересующие их вопросы, а также увлекательные викторины и полезные мастер-классы по изготовлению кукол «пеленашек» и «кормяшек».

Мероприятие состоится 6 апреля в 10.00 по адресу: Всеволожск, Социалистическая ул., д. 106, лит. А. Предварительная запись по телефону контакт-центра: 8 (813-70) 43-149 или 122.