Новосаратовку ждет комплексное развитие

Градостроительный совет согласовал концепцию проекта планировки западной части Новосаратовки. Застройщик планирует реализовать ее в формате договора комплексного развития территорий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, согласование генерального плана Свердловского поселения подходит к концу. Сейчас будущий застройщик увязывает инициативу с соседним проектом и намерен развивать обе территории в формате договора комплексного развития. Это позволит органам власти теснее работать с инвестором в ключе развития социальной инфраструктуры.

Застройщик планирует размещение 379 тысяч кв.м. жилья переменной этажности 15/18 этажей. Это позволит расселить около 10 тысяч человек. Для будущих жителей предусмотрены два детских садика на 650 мест, школа на 1175 мест, ФОК и бассейн. Общая площадь озеленения составит 72 200 кв.м.