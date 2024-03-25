Каратист из Всеволожска стал чемпионом России 

В минувшую пятницу, 22 марта, состоялся первый день III чемпионата и первенства России по Киокушинкай Карате. В этом году мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. МТС Live Hall собрал под одной крышей около 2 тысяч участников, чтобы выявить сильнейших бойцов страны.

В рамках данного мероприятия проходил Всероссийский фестиваль «Спортивные надежды», в котором участвовал юный спортсмен из Всеволожска – 13-летний Михаил Кулагин, ученик МОБУ СОШ № 6 и воспитанник тренера Ивана Прокопечко.

На татами спортсмен встретился с бойцами из Перми и Новосибирска, показал красивые бои и одержал победу. Благодаря стараниям и упорным тренировкам Михаил взял заслуженное первое место и стал чемпионом России.