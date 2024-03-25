Во Всеволожске почтили память погибших во время теракта в «Крокусе»

24 марта к мемориальному комплексу на Румболовской горе начали приходить люди, чтобы склонить головы в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Страшная трагедия для нашей страны. Погибли люди, совершенно невинные люди. Мы собрались здесь для того, чтобы почтить память невинно убиенных. Ленинградская область скорбит вместе со всей страной. Но мы знаем одно, что мы с достоинством переживём и все вместе пройдём через это испытание. Победа будет за нами!», – сказал, открывая в полдень стихийный митинг памяти и скорби, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Нужные важные слова в этот нелёгкий для всей страны момент произнесли временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев и глава г. Всеволожска Станислав Богдевич.

Разделить общую скорбь с жителями района приехал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Была объявлена минута молчания.

«Жители Ленобласти скорбят вместе со всей страной по погибшим от рук террористов. Сегодня во многих наших городах и посёлках жители приходят к мемориалам, возлагают цветы, зажигают поминальные свечи. Мы все выражаем соболезнования родным, близким погибших. Мы уверены, что все виновные в этом страшном преступлении будут наказаны. Наша задача сегодня — сплотиться, быть внимательными, бдительными, поддерживать друг друга, вместе пережить эту трагедию. Ещё раз хочу сказать, что для всех нас, для ленинградцев, очень важно, чтобы мы помнили и знали: оправдания терроризму нет. Терроризм должен быть наказан!», – сказал он.

После возложения цветов руководителями области, района и города, представителями депутатских корпусов и общественных организаций к мемориалу «Сад памяти» участники траурного митинга перешли в храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, где поставили свечи за упокой невинно убиенных и приняли участие в панихиде, которую провели священники Арсений Гуцу и Олег Патрикеев.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО